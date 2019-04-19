ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мессі визнаний кращим гравцем матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    19.04.2019 - 14:41
Мессі визнаний кращим гравцем матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: Ліонель Мессі (twitter.com/FCBarcelona)

Аргентинський гравець оформив дубль в матчі з "Манчестер Юнайтед"

УЄФА оголосив ім'я футболіста, який був визнаний кращим футболістом тижня за результатами матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Як повідомляється в Twitter турніру, ним став нападник "Барселони" Ліонель Мессі, який оформив дубль в матчі з "Манчестер Юнайтед".

Серед претендентів на цю нагороду також були: захисник "Аякса" Матейсен де Лігт, форвард "Тоттенхем Хотспур" Сон Хин Мін і нападник "Ліверпуля" Роберто Фірміно.

На цьому тижні в Лізі Де Лігт забив переможний гол у грі з "Ювентусом" на рахунку Сон Хин Міна дубль у ворота "Манчестер Сіті", а в активі Фірміно точний удар у зустрічі з "Порту".

Нагадаємо, нападник "Ліверпуля" Роберто Фірміно був визнаний кращим гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів.

"Тоттенхем" можуть покинути чотири гравці основного складу Тренер "Ювентуса" не покидатиме клуб після вильоту з ЛЧ
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України БарселонаМессиФутболЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся