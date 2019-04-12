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Форвард "Ливерпуля" Фирмино признан лучшим игроком недели в ЛЧ

Новости » Спорт    12.04.2019 - 17:25
Форвард "Ливерпуля" Фирмино признан лучшим игроком недели в ЛЧ
Фото: Роберто Фирмино (liverpoolfc.com)

Бразилец забил гол и отдал ассист в матче с "Порту"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино признан лучшим игроком минувшей недели в Лиге чемпионов. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первом матче 1/4 финала турнира с "Порту" (2:0) бразилец забил один мяч и сделал результативную передачу.

Помимо форвард "мерсисайдцев" на звание лучшего футболиста претендовали защитник "Барселоны" Жерар Пике, форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и хавбек "Аякса" Френки де Йонг.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Фирмино провел 9 поединков в футболке "красных", отличившись тремя голами и одним ассистом.

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