Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019

Фото: Месси в матче Кубка Америки-2019 против Венесуелы (twitter.com/Argentina)

Наибольшее представительство досталось победителям турнира бразильцам

Составлена символическая сборная из лучших игроков недавно завершившегося Кубка Америки 2019 года. Об этом сообщается в Twitter турнира.

В нее вошли пять представителей сборной Бразилии, ставшей чемпионом. Однако в команде не нашлось места капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, отметившийся резонансными высказываниями в адрес организаторов и судей турнира.

Полностью символическая сборная Кубка Америки-2019 выглядит следующим образом: Алиссон (Бразилия), Мигель Трауко (Перу), Тиагу Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Дани Алвес (Бразилия), Артуро Видаль (Чили), Леандро Паредес (Аргентина), Артур (Бразилия), Эвертон (Бразилия), Паоло Герреро (Перу) и Хамес Родригес (Колумбия).

Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL

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Este é o time ideal da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, selecionado pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da @CONMEBOL pic.twitter.com/nhxYSMFODe — Copa América (@CopaAmerica) July 9, 2019

Напомним, Месси могут отстранить от выступлений за национальную команду на два года.