ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019

Новости » Спорт    10.07.2019 - 11:16
Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019
Фото: Месси в матче Кубка Америки-2019 против Венесуелы (twitter.com/Argentina)

Наибольшее представительство досталось победителям турнира бразильцам

Составлена символическая сборная из лучших игроков недавно завершившегося Кубка Америки 2019 года. Об этом сообщается в Twitter турнира.

В нее вошли пять представителей сборной Бразилии, ставшей чемпионом. Однако в команде не нашлось места капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, отметившийся резонансными высказываниями в адрес организаторов и судей турнира.

Полностью символическая сборная Кубка Америки-2019 выглядит следующим образом: Алиссон (Бразилия), Мигель Трауко (Перу), Тиагу Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Дани Алвес (Бразилия), Артуро Видаль (Чили), Леандро Паредес (Аргентина), Артур (Бразилия), Эвертон (Бразилия), Паоло Герреро (Перу) и Хамес Родригес (Колумбия).

Напомним, Месси могут отстранить от выступлений за национальную команду на два года.

Месси и Скалони останутся в сборной Аргентины после поражения на Кубке Америки Сборная Бразилии впервые за 12 лет вышла в финал Кубка Америки
Новости Украины Мессисоревнованиясборная Аргентины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь