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Мессі не потрапив до символічної збірної Кубка Америки-2019

Новини » Спорт    10.07.2019 - 11:16
Мессі не потрапив до символічної збірної Кубка Америки-2019
Фото: Мессі в матчі Кубка Америки-2019 проти Венесуели (twitter.com/Argentina)

Найбільше представництво дісталося переможцям турніру бразильцям

Складена символічна збірна з кращих гравців Кубку Америки 2019 року, який недавно завершився. Про це повідомляється в Twitter турніру.

До неї увійшли п'ять представників збірної Бразилії, що стала чемпіоном. Однак в команді не знайшлося місця капітану збірної Аргентини Ліонелю Мессі, який відзначився резонансними висловлюваннями на адресу організаторів і суддів турніру.

Повністю символічна збірна Кубка Америки-2019 виглядає наступним чином: Аліссон (Бразилія), Мігель Трауки (Перу), Тіагу Сілва (Бразилія), Хосе Хіменес (Уругвай), Дані Алвес (Бразилія), Артуро Відаль (Чилі), Леандро Паредес (Аргентина), Артур (Бразилія), Евертон (Бразилія), Паоло Герреро (Перу) і Хамес Родрігес (Колумбія).

Нагадаємо, Мессі можуть відсторонити від виступів за національну команду на два роки.

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