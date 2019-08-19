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Мессі повністю відновився після травми

Новини » Спорт    19.08.2019 - 09:27
Мессі повністю відновився після травми
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

Він зіграє в матчі 2 туру чемпіонату Іспанії

Нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі повністю відновився після травми литкового м'яза, через яку він вже пропустив передсезонний тур по США і перший матч у чемпіонаті Іспанії проти "Атлетіко" (0:1). Про це повідомляє AS.

Вже сьогодні, 19 серпня, Мессі приступить до повноцінних тренувань з одноклубниками. Ліонель міг зіграти з мадридським клубом, але головний тренер команди Ернесто Вальверде вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста.

У матчі другого туру Ліги з "Бетісом" не зможе грати через травму інший форвард команди - Луїс Суарес.

Варто зазначити, "Барселона" вперше за 10 років стартувала в Прімері без Мессі, востаннє він пропускав матч першого туру чемпіонату Іспанії ще в 2009 році, тоді "синьо-гранатові" грали проти "Спортинга" з Хіхона.

Минулого сезону аргентинець провів 50 матчів за клуб, в яких забив 51 м'яч і віддав 22 результативні передачі. Він є десятикратним чемпіоном Іспанії.

Нагадаємо, також Мессі є найбільш титулованим гравцем "Барселони" в історії клубу.

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