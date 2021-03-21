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Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"

Автор: Роман Тверденко

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. На счету звездного аргентинца 768 матчей за каталонскую команду.

Подробности - в материале РБК-Украина.

10-ка "Барсы" вышел в стартовом составе на матч чемпионата Испании против "Реала Сосьедад". Попав в состав, Лионель побил рекорд бывшего капитана и игрока команды Хави Эрнандеса, на счету которого было 767 матчей во всех турнирах.

За предыдущие 767 матчей Месси забил 661 гол и отдал 290 результативных передач.

Месси играет за первую команду "Барселоны" с октября 2004 года.

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