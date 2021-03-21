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Мессі побив черговий історичний рекорд "Барселони"

Автор: Роман Тверденко

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі став рекордсменом клубу за кількістю зіграних матчів. На рахунку зоряного аргентинця 768 матчів за каталонську команду.

Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

10-ка "Барси" вийшов у стартовому складі на матч чемпіонату Іспанії проти "Реала Сосьєдад". Потрапивши до складу, Ліонель побив рекорд колишнього капітана та гравця команди Хаві Ернандеса, на рахунку якого було 767 матчів у всіх турнірах.

За попередні 767 матчів Мессі забив 661 гол і віддав 290 результативних передач.

Мессі грає за першу команду "Барселони" з жовтня 2004 року.

Нагадаємо, що "Барселона" вилетіла з плей-офф Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів 1/8 фіналу "ПСЖ".

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