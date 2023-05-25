Мессі отримав надсерйозного конкурента в боротьбі за "Золотий м'яч": цифри не брешуть

Зірковий аргентинець став головним претендентом на приз після тріумфу збірної на ЧС-2022. У фіналі "альбіселесте" переграли Францію у серії пенальті, а Мессі визнали найкращим гравцем турніру. Він також став другим бомбардиром Мундіалю (7 м'ячів).

Утім, на шляху нападника до "Золотого м'яча" виникла низка перешкод. Зокрема, посередній сезон "Парі Сен-Жермен". Так, парижани прямують до чергового чемпіонського титулу в Лізі 1. Однак, у Кубку Франції та, найголовніше, Лізі чемпіонів ПСЖ припинив виступи на стадії 1/8 фіналу.

Не дивно, що до Мессі поступово підбирається той, хто досі націлений на Кубок чемпіонів. Супербомбардир англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд у перший сезон у лавах "містян" близький до треблу. З низкою рекордів він доклався до чемпіонського титулу Прем'єр-ліги. Тепер на норвежця чекають ще два фінали – Кубка Англії (3 червня) та Ліги чемпіонів (10 червня).

Ось і завжди чутливі букмекери відразу відреагували на результативний рік Холанда. Якщо коефіцієнт на перемогу Мессі в опитуванні культового видання France Football склав 1,53 за версіями Paddy Power і Betfair та 1,57 від Sky Bet, то скандинав зробив ривок і вже неподалік – 2,25 (Sky Bet) і 2,38 (Paddy Power, Betfair). Решта претендентів – Вінісіус, Де Брюйне, Бензема та інші вже далеко позаду.

67-ма церемонія "Золотого м'яча" відбудеться 16 жовтня в Парижі. Захід проведуть у театрі "Шатле". Торік приз дістався форварду мадридського "Реала" Карім Бензема. Натомість Мессі раніше перемагав у номінації в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 і 2021 роках.

Фото: Коефіцієнти на виграш "Золотого м'яча-2023" (oddschecker.com); натисніть для збільшення