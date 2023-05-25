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Месси получил сверхсерьезного конкурента в борьбе за "Золотой мяч": цифры не врут

Фото: Эрлинг Холанд и Лионель Месси в битве за "Золотой мяч-2023" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие британские букмекерские конторы определили двух фаворитов на завоевание главного индивидуального приза в мире футбола. Восьмой "Золотой мяч" Лионеля Месси под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oddschecker.

Звездный аргентинец стал главным претендентом на приз после триумфа сборной на ЧМ-2022. В финале "альбиселесте" обыграли Францию в серии пенальти, а Месси признали лучшим игроком турнира. Он также стал вторым бомбардиром Мундиаля (7 мячей).

Впрочем, на пути нападающего к "Золотому мячу" возник ряд препятствий. В частности, посредственный сезон "Пари Сен-Жермен". Да, парижане идут к очередному чемпионскому титулу в Лиге 1. Однако, в Кубке Франции и, самое главное, Лиге чемпионов ПСЖ прекратил выступления на стадии 1/8 финала.

Неудивительно, что к Месси постепенно подбирается тот, кто до сих пор нацелен на Кубок чемпионов. Супербомбардир английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в первый сезон в рядах "горожан" близок к треблу. С рядом рекордов он приложился к чемпионскому титулу Премьер-лиги. Теперь норвежца ждут еще два финала – Кубка Англии (3 июня) и Лиги чемпионов (10 июня).

Вот и всегда чувствительные букмекеры сразу отреагировали на результативный год Холанда. Если коэффициент на победу Месси в опросе культового издания France Football составил 1,53 по версиям Paddy Power и Betfair, а также 1,57 от Sky Bet, то скандинав совершил рывок и уже неподалеку – 2,25 (Sky Bet) и 2,38 (Paddy Power, Betfair). Остальные претенденты – Винисиус, Де Брюйне, Бензема и другие уже далеко позади.

67-я церемония "Золотого мяча" состоится 16 октября в Париже. Мероприятие проведут в театре "Шатле". В прошлом году приз получил форвард мадридского "Реала" Карим Бензема. Месси ранее побеждал в номинации в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

Фото: Коэффициенты на выигрыш "Золотого мяча-2023" (oddschecker.com); нажмите для увеличения

К слову, на выходных "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул АПЛ досрочно.

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ПСЖЗолотой мячМанчестер СитиМесси