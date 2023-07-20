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Мессі отримав додаткову роль в "Інтері Маямі"

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Маямі, Четвер 20 липня 2023 14:29
Мессі отримав додаткову роль в "Інтері Маямі" Фото: Ліонель Мессі на тренуванні "чапель" (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Зірковий новачок американського "Інтера Маямі" матиме особливий статус у складі флоридської команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infobae.

36-річний аргентинець стане капітаном "чапель". Семиразовий володар "Золотого м'яча" готується дебютувати в складі "Інтера Маямі".

Мессі отримав капітанську пов'язку напередодні потенційного дебюту за флоридців. У ніч проти суботи, 22 липня, нападник повинен потрапити до заявки "чапель" на поєдинок Кубка ліг проти мексиканського "Крус Асуля". Разом із ним прем'єрний матч за "Інтер Маямі" зможе провести і хавбек Бускетс.

Після презентації перед уболівальниками флоридців у вівторок Мессі провів перше тренування з командою. Чемпіон світу займався з основою "чапель". Для виступів під егідою МЛС аргентинський нападник обрав звичний 10-й номер.

Раніше "Інтер Маямі" розкрив фінансові деталі контракту з аргентинцем Мессі. Контракт новачка коштуватиме 50-60 млн доларів на рік. Укласти договір із нападником дозволила велика угода МЛС із Apple.

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

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