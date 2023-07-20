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Месси получил дополнительную роль в "Интере Майами"

Новина українською →
Майами, Четверг 20 июля 2023 14:29
Месси получил дополнительную роль в "Интере Майами" Фото: Лионель Месси на тренировке "цапель" (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Звездный новичок американского "Интера Майами" будет иметь особый статус в составе флоридской команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infobae.

36-летний аргентинец станет капитаном "цапель". Семикратный обладатель "Золотого мяча" готовится дебютировать в составе "Интера Майами".

Месси получил капитанскую повязку накануне потенциального дебюта за флоридцев. В ночь на субботу, 22 июля, нападающий должен попасть в заявку "цапель" на поединок Кубка лег против мексиканского "Крус Асуля". Вместе с ним премьерный матч за "Интер Майами" сможет провести и хавбек Бускетс.

После презентации перед болельщиками флоридцев во вторник Месси провел первую тренировку с командой. Чемпион мира занимался с основой "цапель". Для выступлений под эгидой МЦС аргентинский нападающий избрал привычный 10-й номер.

Ранее "Интер Майами" раскрыл финансовые детали контракта с аргентинцем Месси. Контракт новичка обойдется в 50-60 млн долларов в год. Заключить договор с нападающим позволило крупное соглашение МЦС по Apple.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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