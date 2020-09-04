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Мессі може залишитися в "Барселоні" на сезон

Барселона, П'ятниця 04 вересня 2020 09:19
Мессі може залишитися в "Барселоні" на сезон
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)
Автор: Вера Олейник

Він все-таки відпрацює решту свого контракту

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі передумав і може залишитися в каталонському клубі ще на один рік. Ситуація з можливим відходом аргентинця може змінитися найближчим часом.

Про це повідомляє Marca.

Нападаючий змінив своє рішення у зв'язку з непохитною позицією президента "синьо-гранатових" Хосепа Бартомеу, який відмовляється йти на поступки і відпускати гравця на невигідних команді умовах. Тому капітану залишається тільки звернутися в суд для розірвання контракту, але цей варіант йому не подобається, стверджує видання.

Мессі повідомив клубу про своє бажання його покинути незабаром після вильоту "Барселони" з Ліги чемпіонів. Команда поступилася у чвертьфіналі єврокубка з рахунком 2:8 мюнхенської "Баварії".

Нагадаємо, також форвард заявив керівництву "Барселони", що не прибуде розташування клубу до початку чемпіонату Іспанії.

Він вважає, що може покинути клуб безкоштовно, проте каталонці розраховують на 700 млн євро відступних, прописаних у договорі з гравцем, що в більш ніж в три рази перевищує суму самого дорогого трансферу в історії футболу.

Головним претендентом на аргентинського футболіста є "Манчестер Сіті".

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