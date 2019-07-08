Месси могут отстранить от выступлений за сборную Аргентины

Нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси могут отстранить от выступлений за национальную команду на два года. Об этом сообщает AS.

Форвард может быть наказан за высказывания во время Кубка Америки-2019 в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Месси после матча за третье место против сборной Чили (2:1), в котором он получил спорную красную карточку, обвинил организаторов и судей в коррупции, заявив, что весь турнир был подстроен для победы его хозяйки - Бразилии.

По этой причине капитан сборной Аргентины решил не выходить на церемонию награждения.

В случае, если Месси таки будет наказан, то он пропустит Кубок Америки 2020 года, который состоится в Аргентине и Колумбии, а также отбор на чемпионат мира 2022 года.

По правилам КОНМЕБОЛ запрещено оскорблять организацию или ее представителей. Организация заявила, что слова Месси являются "неприемлемыми" и свидетельствуют об отсутствии уважения к турниру.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий Лионель Месси и главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не намерены покидать команду после проигрыша от Бразилии на Кубке Америки.