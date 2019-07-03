ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Месси и Скалони останутся в сборной Аргентины после вылета из Кубка Америки

Новости » Спорт    03.07.2019 - 10:15
Месси и Скалони останутся в сборной Аргентины после вылета из Кубка Америки
Фото: Месси в матче против сборной Бразилии (copaamerica.com)

Команда в полуфинале проиграла Бразилии

Нападающий Лионель Месси и главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не намерены покидать команду. Об этом сообщается в Twitter "бело-голубых".

В полуфинале Кубка Америки Аргентина со счетом 0:2 проиграла сборной Бразилии.

"Эти ребята приложили огромные усилия, они заслуживают уважения, у Аргентины есть материал, чтобы продолжать расти", - сказал форвард после игры.

"Если я могу чем-то помочь, я сделаю это. Я чувствовал себя действительно очень хорошо с этим коллективом", - поделился эмоциями лидер сборной Аргентины.

Наставник прокомментировал свое будущее на пресс-конференции: "Я не думаю, что пришло время ответить на этот вопрос, это то, что беспокоит меня меньше всего. Я беспокоюсь о том, чтобы быть с ними и терпеть поражение вместе".

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии впервые за 12 лет вышла в финал Кубка Америки. В финале команда Тите встретится с победителем пары Чили - Перу, который состоится в ночь на четверг, 4 июля. Аргентина примет участие в матче за 3 место.

Напомним, действующим победителем турнира является сборная Чили.

Тренер "Барселоны" дал согласие на покупку двух форвардов Лидер сборной Бразилии получил травму и пропустит Кубок Америки
Новости Украины Мессисборная Бразилиитренерсборная Аргентины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь