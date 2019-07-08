Мессі можуть відсторонити від виступів за збірну Аргентини

Нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі можуть відсторонити від виступів за національну команду на два роки. Про це повідомляє AS.

Форвард може бути покараний за висловлювання під час Кубка Америки-2019 на адресу Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ).

Мессі після матчу за третє місце проти збірної Чилі (2:1), в якому він отримав спірну червону картку, звинуватив організаторів і суддів в корупції, заявивши, що весь турнір був підлаштований для перемоги його господині - Бразилії.

З цієї причини капітан збірної Аргентини вирішив не виходити на церемонію нагородження.

У випадку, якщо Мессі таки буде покараний, то він пропустить Кубок Америки 2020 року, який відбудеться в Аргентині і Колумбії, а також відбір на чемпіонат світу 2022 року.

За правилами КОНМЕБОЛ заборонено ображати організацію або її представників. Організація заявила, що слова Мессі є "неприйнятними" і свідчать про відсутність поваги до турніру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нападник Ліонель Мессі і головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні не мають наміру залишати команду після програшу від Бразилії на Кубку Америки.