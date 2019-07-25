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Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины до конца года

Новости » Спорт    25.07.2019 - 10:30
Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины до конца года
Фото: Месси (facebook.com/AFASeleccionArgentina)

Рассматривается вариант с отстранением от двух до шести месяцев

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию от игр за национальную команду. Об этом сообщает TyC Sports.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) рассмотрит дело аргентинца на следующей неделе с вариантами отстранения на срок от двух до шести месяцев. Это фактически означает, что Месси может не сыграть за сборную Аргентины до конца 2019 года.

Месси отметился критическим высказыванием в адрес организации во время Кубка Америки, который завершился в Бразилии.

Игрок накануне уже получил наказание за удаление в матче за третье место на турнире против команды Чили. Поведение аргентинца стоило ему штрафа в размере 1,5 тысячи долларов и отстранения на один матч.

На оставшуюся часть года у аргентинцев запланированы только товарищеские матчи.

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