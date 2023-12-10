Мессі лише сниться. Українець з першої спроби здобув чемпіонський титул МЛС

МЛС, плей-офф, фінал

"Коламбус Крю" – "Лос-Анджелес" – 2:1

Голи: Кучо, 33 (пенальті), Єбоа, 37 – Буанга, 74

"Крю" шокували гостей з Каліфорнії двома голами до перерви. Спершу Кучо впевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. Натомість Єбоа забив із гри – Мейнехе розкішною передачею вивів ганця на побачення з голкіпером, а той елегантно пробив повз воротаря.

"Лос-Анджелес" відквитав один м'яч на 74-й хвилині. Буанга після флангового прострілу з другої спроби таки проштовхнув м'яч у сітку воріт "Коламбуса". Проте, на більше каліфорнійці не спромоглися і програли фінал.

Українець Чеберко розпочав матч на лаві запасних. На полі він з'явився на 83-й хвилині, замінивши автора другого забитого м'яча Єбоу. Загалом у тріумфуальному сезоні центрбек зіграв 9 поєдинків МЛС.

Що відомо про "Коламбус Крю"

Заснований у 1994 році клуб зі штату Огайо. Прізвиська – "Крю", "чорно-золоті". Домашні матчі проводить на стадіоні Lower.com Field.

Триразовий чемпіон МЛС (2008, 2020, 2023), володар Відкритого Кубка США-2002, переможець "Кампеонес Кап" (2021). Власники команди – Haslam Sports Group і родина Едвардсів. Президент клубу – американець українського походження Тім Безбатченко, а головним тренером команди в грудні 2022 року став француз Вілфрід Нансі.

Маскот команди – кіт Крю. Першою клубною емблемою було зображення трьох робітників у касках.