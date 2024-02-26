Мессі голом врятував "Інтер Маямі", Роналду доклався до перемоги "Аль-Насра": відео

Саудівська Аравія, Професійна ліга, 21-й тур

"Аль-Шабаб" – "Аль-Наср" – 2:3

Голи: Карраско, 45+8 (пенальті), Карлос Жуніор, 67 – Роналду, 21 (пенальті), Таліска, 46, 86

Вилучення: Радіф, 90+12 (АШ, друга жовта картка)

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Лос-Анджелес Гелаксі" – "Інтер Маямі" – 1:1

Голи: Йовельїч, 75 – Мессі, 90+2

Нереалізований пенальті: Пуч, 13 (Л)

Вилучення: Дельгадо, 87 (Л, друга жовта картка)

Португалець поклав старт перемозі "Аль-Насра" в аравійській першості, реалізувавши в середині першого тайму пенальті за гру рукою. "Аль-Шабаб" відповів своїм влучним пенальті від Карраско. Утім, на старті другої половини Таліска більярдним пострілом із лінії штрафного ввігнав м'яч у кут.

Господарі, однак, не здалися. На 67-й хвилині Карлос Жуніор на дальній стійці замкнув простріл партнера та вдруге зрівняв рахунок. Та останнє слово було за "Аль-Насром". Під завісу зустрічі Таліска холоднокровно реалізував момент після розрізної передачі Аль-Хайбарі.

Натомість у Місті янголів Мессі та компанія дивом уникли поразки. "Гелаксі" міг відкрити рахунок у дебюті, але Пуч не зміг переграти голкіпера флоридців Коллендера з позначки. Відкрити рахунок каліфорнійцям вдалося аж на 75-й хвилині, коли Йовельїч відправив м'яч у порожні ворота після передачі Дельгадо.

"Інтер Маямі" відігрався в доданий арбітром час. Це Мессі двоходівкою з Альбою пройшов оборону господарів, а завершальний удар аргентинця під поперечиною виявився не під силу воротарю Маккарті. Українець Кривцов вийшов у старті "чапель" та відіграв усі 90 хвилин.