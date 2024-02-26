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Месси голом спас "Интер Майами", Роналду приложился к победе "Аль-Насра": видео

Фото: Лионель Месси спас "цапель" от поражения (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Многократные обладатели "Золотого мяча" Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжили заочное противостояние по разные стороны Атлантического океана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Messi vs Ronaldo.

Саудовская Аравия, Профессиональная лига, 21-й тур

"Аль-Шабаб" – "Аль-Наср" – 2:3

Голы: Карраско, 45+8 (пенальти), Карлос Жуниор, 67 – Роналду, 21 (пенальти), Талиска, 46, 86

Удаление: Радиф, 90+12 (АШ, вторая желтая карточка)

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Гэлакси" – "Интер Майами" – 1:1

Голы: Йовельич, 75 – Месси, 90+2

Нереализованный пенальти: Пуч, 13 (Л)

Удаление: Дельгадо, 87 (Л, вторая желтая карточка)

 

 

Португалец положил старт победе "Аль-Насра" в аравийском первенстве, реализовав в середине первого тайма пенальти за игру рукой. "Аль-Шабаб" ответил своим точным пенальти от Карраско. Однако, на старте второй половины Талиска бильярдным выстрелом с линии штрафной вогнал мяч в угол.

Хозяева, впрочем, не сдались. На 67-й минуте Карлос Жуниор на дальней штанге замкнул прострел партнера и снова сравнял счет. Но последнее слово было за "Аль-Насром". Под занавес встречи Талиска хладнокровно реализовал момент после разрезной передачи Аль-Хайбари.

 

 

В свою очередь в Городе ангелов Месси и компания чудом избежали поражения. "Гэлакси" мог открыть счет в дебюте, но Пуч не смог переиграть голкипера флоридцев Коллендера с отметки. Открыть счет калифорнийцам удалось аж на 75-й минуте, когда Йовельич отправил мяч в пустые ворота после передачи Дельгадо.

"Интер Майами" отыгрался в добавленное арбитром время. Это Месси двухходовкой с Альбой прошел оборону хозяев, а завершающий удар аргентинца под перекладину оказался не по силам вратарю Маккарти. Украинец Кривцов вышел в старте "цапель" и отыграл все 90 минут.

К слову, экс-защитник "Барселоны" Алвес сел в тюрьму на 4,5 года за изнасилование.

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