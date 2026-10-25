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Мешканцям Олешок доставили ще 4 тонни гуманітарної допомоги

12:35 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Мешканцям Олешок доставили ще 4 тонни гуманітарної допомоги Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
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Українські військові доставили близько чотирьох тонн продуктів і медикаментів мешканцям окупованих Олешок. Для цього провели складну операцію із залученням дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал угруповання військ (сил) "Південь".

До гуманітарної операції долучилися морські піхотинці 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен", 11-та бригада Національної гвардії України, 34-й полк НГУ та 79-й прикордонний загін.

Військові доставку продуктів і необхідних медикаментів за допомогою дронів. Це дало змогу передати допомогу мешканцям міста, яке перебуває під російською окупацією.

У війську зазначають, що доставлений вантаж є важливою підтримкою для місцевих жителів. Водночас потреби людей залишаються значними: їм необхідні продовольство, ліки, безпечний доступ до гуманітарної допомоги та можливість виїхати з міста.

Росія може готувати постановочні відео

Окремо українські військові повідомили, що, за даними розвідки, Росія готує в Олешках десятки постановочних відео за участю місцевих мешканців.

За цією інформацією, людей можуть змушувати записувати заяви про нібито задовільні умови життя, забезпеченість продуктами та вдячність окупаційній владі.

"Примусові заяви на камеру не змінять становища людей. Мешканцям Олешок потрібні продовольство, ліки, безпечний доступ до гуманітарної допомоги та можливість виїхати з міста", - наголосили військові.

Припинення вогню в Олешках

Нагадаємо, Україна та Росія домовилися про режим припинення вогню в окупованих Олешках з 27 жовтня для проведення гуманітарної операції та порятунку цивільних.

Сторони також узгодили деблокування міста й околиць. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, режим тиші мав розпочатися о 03:00 за київським часом, що відповідає 04:00 за московським.

У Білому домі зазначали, що локальне перемир'я необхідне для порятунку мирних жителів і доставки гуманітарної допомоги.

Детальніше про домовленості та перебіг операції читайте в матеріалі РБК-Україна "Режим тиші" для Олешок: все, що відомо про операцію та коли починається перемирʼя.

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