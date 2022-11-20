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Мешканцям Херсонської області приходять СМС про гуманітарку: в ОВА зробили заяву

Фото: мешканців Херсонської області просять бути уважнішими до смс-повідомлень (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Жителям деокупованих районів Херсонської області почали надходити СМС-повідомлення про одержання гуманітарної допомоги і грошових виплат, але адміністрація закликала бути уважними, щоб не потрапити до шахраїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Янушевич підтвердив, що Херсонська обласна військова адміністрація дійсно розсилає подібні повідомлення.

"Ми домовилися з операторами мобільного зв’язку про те, аби жителі звільненої Херсонської області отримували SMS-повідомлення з корисною інформацією. Це потрібно для інформування тих громадян, які тимчасово не мають доступу до інтернету", - зазначив очільник ОВА.

Янушевич також закликав мешканців Херсона і області звертати увагу на відправника СМС-повідомлення.

"Якщо це повідомлення надіслала Херсонська ОВА, то відправником буде зазначено: "ХОВА" (без жодних цифр і номерів). Якщо ви отримуєте повідомлення з невідомих телефонних номерів, в жодному разі не переходьте за посиланнями та не надавайте персональну інформацію, це можуть бути шахраї", - підкреслив Янушевич.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсоні та області поступово відновлюється український зв'язок всіх мобільних операторів, відкрився перший супермаркет мережі АТБ і прибув перший пасажирський потяг з Києва.

Крім того, у Херсоні вже запрацювали мобільні пункти обігріву. У них можна не тільки зігрітися, а й отримати гарячі напої та їжу, зарядити мобільний телефон та скористатися точкою доступу до інтернету.

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ХерсонГуманітарна допомога