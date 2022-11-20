Мешканцям Херсонської області приходять СМС про гуманітарку: в ОВА зробили заяву

Янушевич підтвердив, що Херсонська обласна військова адміністрація дійсно розсилає подібні повідомлення.

"Ми домовилися з операторами мобільного зв’язку про те, аби жителі звільненої Херсонської області отримували SMS-повідомлення з корисною інформацією. Це потрібно для інформування тих громадян, які тимчасово не мають доступу до інтернету", - зазначив очільник ОВА.

Янушевич також закликав мешканців Херсона і області звертати увагу на відправника СМС-повідомлення.

"Якщо це повідомлення надіслала Херсонська ОВА, то відправником буде зазначено: "ХОВА" (без жодних цифр і номерів). Якщо ви отримуєте повідомлення з невідомих телефонних номерів, в жодному разі не переходьте за посиланнями та не надавайте персональну інформацію, це можуть бути шахраї", - підкреслив Янушевич.