RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителям Херсонской области приходят СМС о гуманитарке: в ОВА сделали заявление

Фото: жителей Херсонской области просят быть внимательнее к смс-сообщениям (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Жителям деоккупированных районов Херсонской области начали поступать СМС-сообщения о получении гуманитарной помощи и денежных выплат, но администрация призвала быть внимательными, чтобы не попасть к мошенникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Янушевич подтвердил, что Херсонская областная военная администрация действительно рассылает подобные сообщения.

"Мы договорились с операторами мобильной связи о том, чтобы жители освобожденной Херсонской области получали SMS-сообщения с полезной информацией. Это нужно для информирования тех граждан, которые временно не имеют доступа к интернету", - отметил глава ОВА.

Янушевич также призвал жителей Херсона и области обращать внимание на отправителя СМС-сообщения.

"Если это сообщение отправила Херсонская ОВА, то отправителем будет указано: "ХОВА" (без цифр и номеров). Если вы получаете сообщение с неизвестных телефонных номеров, ни в коем случае не переходите по ссылкам и не предоставляйте персональную информацию, это могут быть мошенники", - подчеркнул Янушевич.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсоне и области постепенно восстанавливается украинская связь всех мобильных операторов, открылся первый супермаркет сети АТБ и прибыл первый пассажирский поезд из Киева.

Кроме того, в Херсоне уже заработали мобильные пункты обогрева. В них можно не только согреться, но и получить горячие напитки и еду, зарядить мобильный телефон и воспользоваться точкой доступа в интернет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонГуманитарная помощь