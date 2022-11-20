Жителям Херсонской области приходят СМС о гуманитарке: в ОВА сделали заявление

Янушевич подтвердил, что Херсонская областная военная администрация действительно рассылает подобные сообщения.

"Мы договорились с операторами мобильной связи о том, чтобы жители освобожденной Херсонской области получали SMS-сообщения с полезной информацией. Это нужно для информирования тех граждан, которые временно не имеют доступа к интернету", - отметил глава ОВА.

Янушевич также призвал жителей Херсона и области обращать внимание на отправителя СМС-сообщения.

"Если это сообщение отправила Херсонская ОВА, то отправителем будет указано: "ХОВА" (без цифр и номеров). Если вы получаете сообщение с неизвестных телефонных номеров, ни в коем случае не переходите по ссылкам и не предоставляйте персональную информацию, это могут быть мошенники", - подчеркнул Янушевич.