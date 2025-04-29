Мешканцям будинків, зруйнованих під час атаки 24 квітня, компенсують оренду житла, - КМДА

"Постраждалі родини одноголосно погодились, що компенсація оренди житла – це найкращий для них вихід. Звісно, у нас є кілька варіантів розміщення людей – і соціальні квартири, і гуртожитки. Утім люди хочуть проживати недалеко від того місця, де і жили, бо "зав’язані" на дитячих садочках, школах, місцях роботи. І тому не завжди сприймають пропозиції тимчасово переїхати в інші райони", – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що наразі надійшло 34 заяви на отримання компенсації за оренду житла. А на отримання одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету за програмою "Турбота. Назустріч киянам" - майже 600 заяв.

Перший заступник голови КМДА також підкреслив, що в пошкоджених будинках продовжуються відновлювальні роботи. Дахи накрили цупким матеріалом, щоб убезпечити помешкання від можливих дощів. Також тривають заміри вибитих вікон та обрахунки ремонту.

Поворозник нагадав, що неподалік від місця ураження – у школі № 96 – працює оперативний штаб, де постраждалі мешканці можуть отримати гаряче харчування. Там же їм допоможуть написати заяви на отримання тимчасового житла та матеріальну допомогу.

Масована атака на Україну 24 квітня

24 квітня, російські війська атакували Україну дронами та ракетами різних типів, зокрема балістикою. Росіяни випустили по Україні 145 безпілотників та 70 ракет.

Масштабного удару зазнала столиця України - Київ. Росіяни застосували для обстрілу дрони та ракети різних типів. Під час обстрілу пошкодження були зафіксовані у кількох районах. Але найбільше постраждав Святошинський район, там був частково зруйнований будинок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили по столиці північнокорейською ракетою.