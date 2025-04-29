Жителям домов, разрушенных во время атаки 24 апреля, компенсируют аренду жилья, - КГГА

"Пострадавшие семьи единогласно согласились, что компенсация аренды жилья - это лучший для них выход. Конечно, у нас есть несколько вариантов размещения людей - и социальные квартиры, и общежития. Впрочем, люди хотят проживать недалеко от того места, где и жили, потому что "завязаны" на детских садах, школах, местах работы. И поэтому не всегда воспринимают предложения временно переехать в другие районы", - рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что сейчас поступило 34 заявления на получение компенсации за аренду жилья. А на получение единовременной материальной помощи из городского бюджета по программе "Забота. Навстречу киевлянам" - почти 600 заявлений.

Первый заместитель председателя КГГА также подчеркнул, что в поврежденных домах продолжаются восстановительные работы. Крыши накрыли плотным материалом, чтобы обезопасить помещения от возможных дождей. Также продолжаются замеры выбитых окон и расчеты ремонта.

Поворозник напомнил, что неподалеку от места поражения - в школе № 96 - работает оперативный штаб, где пострадавшие жители могут получить горячее питание. Там же им помогут написать заявления на получение временного жилья и материальную помощь.

Массированная атака на Украину 24 апреля

24 апреля, российские войска атаковали Украину дронами и ракетами различных типов, в частности баллистикой. Россияне выпустили по Украине 145 беспилотников и 70 ракет.

Масштабному удару подверглась столица Украины - Киев. Россияне применили для обстрела дроны и ракеты различных типов. Во время обстрела повреждения были зафиксированы в нескольких районах. Но больше всего пострадал Святошинский район, там был частично разрушен дом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили по столице северокорейской ракетой.