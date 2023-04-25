"За даними слідства, у березні 2023 року до підозрюваного звернувся доброволець, який хотів служити у лавах формування. Під час спілкування член добровольчого формування запевнив громадянина, що вступ до підрозділу не буде безкоштовним і почав вимагати у нього неправомірну вигоду", - пише пресслужба.

За хабар підозрюваний обіцяв вплинути на рішення командира підрозділу, аби він прийняв "правильний" вибір. Пізніше він передав потерпілому вже укладений і підписаний командиром контракт добровольця.

"Підозрюваного затримали правоохоронці під час отримання коштів та передачі контракту й посвідчення. Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - додає пресслужба.

Фото: мешканця Чернігова викрили на вимаганні хабаря за службу в добровольчому формуванні (gp.gov.ua)