Мешканців Шостки закликали перекрити газові крани: що відбувається

Фото: мешканцям Шостки слід перекрити газ через підключення будинків до системи газопостачання (Getty Images)

Споживачам газу у Шостці Сумської області треба перекрити крани перед газовими приладами. Причина - підключення будинків до системи газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сумської філії "Газмережі" в Telegram.