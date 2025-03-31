Жителей Ровно предупредили о "неприятном сюрпризе" от водоканала: что изменится

В "Ровнооблводоканале" сообщили об изменениях, которые ждут потребителей. Речь идет о подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.

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Что именно и когда изменится для потребителей

В апреле 2025 года ровенское областное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ровнооблводоканал" готовится к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы.

"Подача воды с пониженным давлением будет происходить в отдельные часы днем, когда стоимость тарифа электроэнергии наибольшая, а также в ночное время", - объяснил исполняющий обязанности директора "Ровнооблводоканала" Андрей Грухаль.

На предприятии признали, что понимают - такой шаг достаточно непопулярный и создаст неудобства для потребителей. Однако другого выхода, учитывая сложившуюся ситуацию, пока не видят.

"Мы оттягивали этот шаг, как могли. Однако дальше так продолжаться не может. К почасовой подаче воды с пониженным давлением нас заставляет трудная финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас идет не о прибыли, а о том, чтобы водоканал просто выжил", - рассказал Грухаль.

Уточняется, что учитывая запланированные изменения:

в кранах многих потребителей предприятия в определенные часы не будет напора;

у некоторых, кто живет на верхних этажах, воды вообще может не быть.

Почему "Ровнооблводоканал" готовится к изменениям

По словам Грухаля, сейчас экономически обоснованный тариф должен быть 57 гривен 07 копеек за "куб" водоснабжения и водоотведения (вместе с НДС) для всех без исключения категорий (особенно для населения, которое составляет львиную долю потребителей услуг "Ровнооблводоканала").

Впрочем, именно для населения действующий тариф очень далек от реалий, поскольку до сих пор остается на довоенном уровне (2021 года) и составляет 32 гривны 60 копеек (с НДС).

Отмечается, что предприятие, в соответствии с порядком формирования тарифов, постоянно предоставляет в НКРЭКУ все необходимые документы с расчетами и регулятор постоянно утверждает новый, экономически обоснованный для всех тариф.

Однако из-за постановления правительства, которое рекомендует на время действия военного положения не поднимать стоимость коммунальных услуг для населения, эта категория потребителей и дальше платит по старым цифрам в платежках.

"Несмотря на то, что население рассчитывается с нами за потребленные услуги почти полностью, именно экономически необоснованный тариф привел к тому, что долг "Ровнооблводоканала" уже перевалил за 115 миллионов гривен. Из них около 70 миллионов - это долг за электроэнергию, а остальные 45 миллионов - долг предприятия перед "Ровноазотом" за очистку стоков", - поделился Грухаль.

Он добавил, что "с такими долгами... даже те 20 миллионов гривен, которые на 2025 год предусмотрел (коммунальному предприятию, - Ред.) Ровенский областной совет, ситуацию кардинально не изменят".

"Город же наши обращения просто оставил без ответа. А поскольку тарифы для облводоканалов в НКРЭКУ поднимать в ближайшее время не собираются, то единственным выходом, который позволит нам хоть немного сэкономить на электроэнергии, остается почасовое ограничение водоснабжения для населения", - подытожил исполняющий обязанности директора КП.