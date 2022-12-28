Мешканців Миколаївської області попередили про можливу атаку дронів

"Чекаємо на мопеди", - написав глава ОВА, маючи на увазі іранські дрони-камікадзе, за допомогою яких Росія вже неодноразово завдавала ударів по Україні.

При цьому Кім не розкрив детальніші подробиці можливої атаки росіян. Варто зауважити, що на у Миколаївській області поки не оголошували повітряну тривогу.

Оновлено 20:01

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попередив мешканців регіону про можливу атаку "мопедів".

Він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також нічого не знімати та не публікувати у соцмережах.

"Ситуація повністю контролюється. Дотримуйтесь всіх правил безпеки і вірте у ППО. Наші захисники неба завжди на варті", - наголосив Лукашук.