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Мешканців Миколаївської області попередили про можливу атаку дронів

Ілюстративне фото: мешканців Миколаївської області попередили про можливу атаку дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 грудня, російські окупанти можуть запустити іранські дрони-камікадзе по Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Чекаємо на мопеди", - написав глава ОВА, маючи на увазі іранські дрони-камікадзе, за допомогою яких Росія вже неодноразово завдавала ударів по Україні.

При цьому Кім не розкрив детальніші подробиці можливої атаки росіян. Варто зауважити, що на у Миколаївській області поки не оголошували повітряну тривогу.

Оновлено 20:01

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також попередив мешканців регіону про можливу атаку "мопедів".

Він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також нічого не знімати та не публікувати у соцмережах.

"Ситуація повністю контролюється. Дотримуйтесь всіх правил безпеки і вірте у ППО. Наші захисники неба завжди на варті", - наголосив Лукашук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні ворожий касетний снаряд вибухнув на території приватного будинку у Миколаєві. Внаслідок інциденту постраждала жінка.

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Російська ФедераціяМиколаївська областьдрониВійна Росії проти УкраїниВиталий Ким