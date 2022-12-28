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У Миколаєві на території приватного будинку здетонував касетний снаряд

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Миколаїв, Середа 28 грудня 2022 15:28
У Миколаєві на території приватного будинку здетонував касетний снаряд Фото: у Миколаєві касетний снаряд вибухнув на подвір'ї (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ворожий касетний снаряд вибухнув на території приватного будинку у Миколаєві. Внаслідок інциденту постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета в Telegram.

Снаряд здетонував сьогодні, 28 грудня, в Інгульському районі Миколаєва. Внаслідок вибуху постраждала 52-річна місцева жителька.

За даними поліції, ворожий снаряд тривалий час знаходився у купі сміття на приватному подвір'ї. Жінка після прибирання на території вирішила підпалити сміття. Саме у цей час снаряд і здетонував. Постраждала отримала поранення ніг, загинула домашня собака.

"Якщо ви виявили підозрілі предмети або снаряди, що залишилися після обстрілів військовими рф, ні в якому разі не торкайтеся їх, а терміново телефонуйте на спецлінію 102", - закликав Шайхет.

Фото: у Миколаєві на подвір'ї вибухнув снаряд (t.me/s_shayhet)

Нагадаємо, у Харківській області на території лісу на вибуховому пристрої підірвалися чоловік з дитиною.

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