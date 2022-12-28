Жителей Николаевской области предупредили о возможной атаке дронов

"Ждем мопеды", - написал глава ОВА, имея в виду иранские дроны-камикадзе, при помощи которых Россия уже неоднократно наносила удары по Украине.

При этом Ким не раскрыл более детальные подробности возможной атаки россиян. Стоит заметить, что в Николаевской области пока не объявляли воздушную тревогу.

Обновлено 20:01

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также предупредил жителей региона о возможной атаке "мопедов".

Он призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также ничего не снимать и не публиковать в соцсетях.

"Ситуация полностью контролируется. Соблюдайте все правила безопасности и верьте в ПВО. Наши защитники неба всегда на страже", - подчеркнул Лукашук.