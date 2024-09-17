Мешканців Миколаєва закликали не користуватися ліфтами: що сталося

Чи загрожує українцям повінь, яка затопила Європу

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що негоду та масштабні повені у країнах Європи спричинив циклон, який був "заблокований" із різних сторін і "випав" інтенсивними опадами практично на одному місці.

Свою роль у цьому відіграли також і наявні перепади температур.

Однак в Україні такий сценарій малоймовірний, оскільки, за словами синоптиків, "всі фронтальні системи цього циклону відтісняються назад".

Водночас певні "залишкові процеси" можуть спостерігатися подекуди у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті - впродовж найближчих кількох днів.

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