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Жителей Николаева призвали не пользоваться лифтами: что произошло

Пользоваться лифтами в непогоду не советуют (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Городской глава Николаева Александр Сенкевич посоветовал гражданам не пользоваться по возможности лифтами - из-за уже имеющихся и вероятных проблем с электроснабжением на фоне неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую публикацию мэра города в Facebook.

О чем именно рассказал глава Николаева

Сенкевич напомнил местным жителям и гостям города о прогнозе Укргидрометцентра - до конца текущего дня в Николаеве сохранятся порывы ветра до 20 м/c.

"Наши коммунальные службы вместе со спасателями 10 взвода ГВОРС ГСЧС Украины продолжают бороться с последствиями непогоды. По состоянию на 9 утра, 17 сентября, в службу 15-88 поступило 58 обращений насчет аварийных деревьев", - поделился глава города.

Он уточнил, что было отработано уже 43 адреса, но работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Кроме того, Сенкевич посоветовал соблюдать правила безопасности:

  • по возможности не пользоваться лифтами (поскольку электросеть могут внезапно выключить из-за повреждений)
  • избегать старых и аварийных деревьев, линий электропередач, рекламных щитов и других навесных конструкций
  • не парковать транспортные средства (в частности автомобили) под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей.
  • не поднимать и не подходить к оборванным проводам и предметам, зацепившимся за деревья.

Пост Сенкевича (скриншот: facebook.com/SenkevichNikolaev)

Угрожает ли украинцам наводнение, которое затопило Европу

Напомним, ранее мы рассказывали, что непогоду и масштабные наводнения в странах Европы повлек за собой циклон, который был "заблокирован" с разных сторон и "выпал" интенсивными осадками практически на одном месте.

Свою роль в этом сыграли также и перепады температур.

Однако в Украине такой сценарий маловероятен, поскольку, по словам синоптиков, "все фронтальные системы этого циклона оттесняются назад".

В то же время определенные "остаточные процессы" могут наблюдаться кое-где в южных областях, в Закарпатье и Прикарпатье - на протяжении ближайших нескольких дней.

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