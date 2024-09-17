Жителей Николаева призвали не пользоваться лифтами: что произошло

Угрожает ли украинцам наводнение, которое затопило Европу

Напомним, ранее мы рассказывали, что непогоду и масштабные наводнения в странах Европы повлек за собой циклон, который был "заблокирован" с разных сторон и "выпал" интенсивными осадками практически на одном месте.

Свою роль в этом сыграли также и перепады температур.

Однако в Украине такой сценарий маловероятен, поскольку, по словам синоптиков, "все фронтальные системы этого циклона оттесняются назад".

В то же время определенные "остаточные процессы" могут наблюдаться кое-где в южных областях, в Закарпатье и Прикарпатье - на протяжении ближайших нескольких дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.