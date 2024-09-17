Мешканців Миколаєва закликали не користуватися ліфтами: що сталося

Міській голова Миколаєва Олександр Сєнкевич порадив громадянам не користуватися за можливості ліфтами - через наявні та імовірні проблеми з електропостачанням на тлі несприятливих погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний допис мера міста у Facebook.

Крім того, Сєнкевич порадив дотримуватися правил безпеки :

Він уточнив, що було відпрацьовано вже 43 адреси, але роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

"Наші комунальні служби разом із рятувальниками 10 взводу ДВГРЗ ДСНС України продовжують боротися з наслідками негоди. Станом на 9 ранку, 17 вересня, до служби 15-88 надійшло 58 звернень щодо аварійних дерев", - поділився очільник міста.

Сєнкевич нагадав місцевим мешканцям і гостям міста про прогноз Укргідрометцентру - до кінця поточного дня в Миколаєві збережуться пориви вітру до 20 м/c.

Чи загрожує українцям повінь, яка затопила Європу

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що негоду та масштабні повені у країнах Європи спричинив циклон, який був "заблокований" із різних сторін і "випав" інтенсивними опадами практично на одному місці.

Свою роль у цьому відіграли також і наявні перепади температур.

Однак в Україні такий сценарій малоймовірний, оскільки, за словами синоптиків, "всі фронтальні системи цього циклону відтісняються назад".

Водночас певні "залишкові процеси" можуть спостерігатися подекуди у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті - впродовж найближчих кількох днів.

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