Мешканців Мелітополя окупанти почали прищеплювати "Супутником"

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти проводять вакцинацію від коронавірусу російською вакциною "Супутник-V". По суті, РФ займається біологічним тероризмом, оскільки вона досі не визнана ВООЗ .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Мелитополь ".

"Навіть в Росії з цим "препаратом" було пов'язано багато скандалів, адже вакцина навіть не може отримати сертифікат через невідповідність належної лабораторної практики", - нагадують автори.

Так, на тимчасово окупованих територіях рашисти почали активно прищеплювати місцеве населення. Причому прищеплювати вакциною "вітчизняного виробництва" Супутник-V, що за даними розробників має діяти проти COVID-19.

Як повідомлялось, росіяни не дозволяють завозити ліки до Мелітополя. Зокрема, вони викинули ліки та медикаменти у "сіру зону" Запорізької області, коли представники України намагались їх передати до міста.

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