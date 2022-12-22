Жителей Мелитополя оккупанты начали прививать "Спутником"

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты проводят вакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник-V". По сути РФ занимается биологическим терроризмом, поскольку она до сих пор не признана ВОЗ .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Мелитополь ".

Так, на временно оккупированных территориях рашисты начали активно прививать местное население. Причем прививать вакциной "отечественного производства" Спутник-V, что по данным разработчиков должно действовать против COVID-19.

"Даже в России с этим "препаратом" было связано много скандалов, ведь вакцина даже не может получить сертификат из-за несоответствия надлежащей лабораторной практике", - напоминают авторы.