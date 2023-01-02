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Мешканців Київської області просять зменшити використання електроенергії

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Київ, Понеділок 02 січня 2023 11:42
Мешканців Київської області просять зменшити використання електроенергії Фото: мешканців Київської області просять зменшити використання електроенергії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Жителів Київської області попросили ощадливо використовувати електроенергію. Енергетики намагаються у посиленому режимі, щоб не вводити екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Енергетики продовжують роботу в посиленому режимі, щоб не повертатися до аварійних вимкнень. Проте наразі спостерігаємо збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі", - розповів він.

За словами очільника Київської ОВА, важливо не забувати про розумне споживання світла - користуватися енергоємними приладами по черзі та економно використовувати світло.

Кулеба нагадав, що попри обстріли та атаки дронами, Київська область зустріла Новий рік без екстрених відключень електроенергії.

Як повідомлялось, російські війська в ніч проти 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві чути вибухи. Наразі вже відомо про збиття 22 цілей російських окупантів.

Внаслідок нічних повітряних ударів росіян по Києву пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Вводяться аварійні відключення світла.

Також пошкоджено енергооб'єкт і в Київській області.

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