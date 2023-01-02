Мешканців Київської області просять зменшити використання електроенергії

Жителів Київської області попросили ощадливо використовувати електроенергію. Енергетики намагаються у посиленому режимі, щоб не вводити екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Енергетики продовжують роботу в посиленому режимі, щоб не повертатися до аварійних вимкнень. Проте наразі спостерігаємо збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі", - розповів він.

За словами очільника Київської ОВА, важливо не забувати про розумне споживання світла - користуватися енергоємними приладами по черзі та економно використовувати світло.

Кулеба нагадав, що попри обстріли та атаки дронами, Київська область зустріла Новий рік без екстрених відключень електроенергії.