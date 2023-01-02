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Жителей Киевской области просят снизить использование электроэнергии

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Киев, Понедельник 02 января 2023 11:42
Жителей Киевской области просят снизить использование электроэнергии Фото: жителей Киевской области просят снизить использование электроэнергии (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Киевской области попросили экономно использовать электроэнергию. Энергетики стараются в усиленном режиме, чтобы не вводить экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

"Энергетики продолжают работу в усиленном режиме, чтобы не возвращаться к аварийным отключениям. Однако сейчас наблюдаем увеличение потребления электричества и чрезмерную нагрузку на сети", - рассказал он.

По словам главы Киевской ОВА, важно не забывать о разумном потреблении света - пользоваться энергоемкими приборами поочередно и экономно использовать свет.

Кулеба напомнил, что, несмотря на обстрелы и атаки дронами, Киевская область встретила Новый год без экстренных отключений электроэнергии.

Как сообщалось, российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве слышны взрывы. Пока уже известно о сбитии 22 целей российских оккупантов.

В результате ночных воздушных ударов россиян по Киеву повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Вводятся аварийные отключения света.

Также поврежден энергообъект и в Киевской области.

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