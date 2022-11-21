Мешканців Києва попередили про ожеледицю: водіям дали рекомендації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

У відомстві закликали киян без потреби не виїжджати на вулиці Києва у зв'язку з ожеледицею та користуватися громадським транспортом.

При цьому в КМДА зазначають, що рух по естакадах, мостах та шляхопроводах є небезпечним для водіїв, оскільки саме на цих місцях виникнення ожеледиці найімовірніше.