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Мешканців Києва попередили про ожеледицю: водіям дали рекомендації

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Київ, Понеділок 21 листопада 2022 21:42
Мешканців Києва попередили про ожеледицю: водіям дали рекомендації Фото: мешканців Києва попередили про ожеледицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 22 листопада, очікується ожеледиця. Мешканців столиці просять не користуватись особистим транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

У відомстві закликали киян без потреби не виїжджати на вулиці Києва у зв'язку з ожеледицею та користуватися громадським транспортом.

При цьому в КМДА зазначають, що рух по естакадах, мостах та шляхопроводах є небезпечним для водіїв, оскільки саме на цих місцях виникнення ожеледиці найімовірніше.

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомляли, що ожеледиця очікується завтра не тільки в Києві, а й ще у низці областей.

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