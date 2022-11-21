Жителей Киева предупредили про гололед: водителям дали рекомендации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram .

В ведомстве призвали киевлян без надобности не выезжать на улицы Киева в связи с гололедом и пользоваться общественным транспортом.

При этом в КГГА отмечают, что движение по эстакадам, мостам и путепроводам является небезопасным для водителей, поскольку именно на этих местах возникновение гололеда наиболее вероятно.