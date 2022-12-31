Мешканців Івано-Франківської області попереджають про вибухи: що відомо
У суботу, 31 грудня, в Івано-Франківській області будуть лунати вибухи. Місцевих мешканців просять не хвилюватись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.
"До уваги жителів Івано-Франківщини, а особливо Коломийщини. Якщо ви сьогодні почуєте звуки, схожі на вибухи, не лякайтеся", - йдеться в повідомленні.
За словами очільниці регіону, ситуація наразі перебуває під контролем.
"Це наші фахівці ДСНС будуть знешкоджувати залишки ракети, яка раніше влучила у житловий будинок у Тлумацькій громаді", - додала Онищук.
Як повідомлялося, під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.
Також російські окупанти потрапили до одного з енергетичних об'єктів Івано-Франківської області. Виникла пожежа.
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