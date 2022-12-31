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Мешканців Івано-Франківської області попереджають про вибухи: що відомо

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Івано-Франковськ, Субота 31 грудня 2022 11:08
Мешканців Івано-Франківської області попереджають про вибухи: що відомо Фото: мешканців Івано-Франківської області попереджають про вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 31 грудня, в Івано-Франківській області будуть лунати вибухи. Місцевих мешканців просять не хвилюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.

"До уваги жителів Івано-Франківщини, а особливо Коломийщини. Якщо ви сьогодні почуєте звуки, схожі на вибухи, не лякайтеся", - йдеться в повідомленні.

За словами очільниці регіону, ситуація наразі перебуває під контролем.

"Це наші фахівці ДСНС будуть знешкоджувати залишки ракети, яка раніше влучила у житловий будинок у Тлумацькій громаді", - додала Онищук.

Як повідомлялося, під час масованої атаки РФ на Україну в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.

Також російські окупанти потрапили до одного з енергетичних об'єктів Івано-Франківської області. Виникла пожежа.

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Івано-Франківська область вибухи
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