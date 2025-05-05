Мешканців двох міст в Сумській області закликають терміново виїжджати

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові готуються до того, що Росія може наприкінці весни - на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків фронту.

За даними джерел РБК-Україна, українське командування припускає, що Росія може почати наступальні дії у прикордонні Сумської та Харківської областей.

Водночас у Сумській ОВА повідомили, що російські війська продовжують спроби створити буферну зону на території Сумської області, проте суттєвого успіху не мають.

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