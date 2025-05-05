Жителей двух городов в Сумской области призывают срочно выезжать

В Сумской области просят срочно эвакуироваться жителей двух населенных пунктов возле границы с Россией - Белополье и Ворожбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской РГА Михаила Мельника.
"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", - написал Мельник.
По его словам, записаться на эвакуацию можно круглосуточно.
"Важно, если вы эвакуировались самостоятельно, в г. Сумы, ул. Ковпака 7 работает эвакуационный транзитный центр, на котором можно зарегистрироваться на денежную помощь, статус ВПЛ и возможность найти жилье", - добавил глава РГА.
Напомним, недавно стало известно, что украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта.
По данным источников РБК-Украина, украинское командование предполагает, что Россия может начать наступательные действия в приграничье Сумской и Харьковской областей.
В то же время в Сумской ОГА сообщили, что российские войска продолжают попытки создать буферную зону на территории Сумской области, однако существенного успеха не имеют.
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