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Жителей двух городов в Сумской области призывают срочно выезжать

Фото: жителей Белополья и Ворожбы призывают срочно эвакуироваться (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Сумской области просят срочно эвакуироваться жителей двух населенных пунктов возле границы с Россией - Белополье и Ворожбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской РГА Михаила Мельника.

"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", - написал Мельник.

По его словам, записаться на эвакуацию можно круглосуточно.

"Важно, если вы эвакуировались самостоятельно, в г. Сумы, ул. Ковпака 7 работает эвакуационный транзитный центр, на котором можно зарегистрироваться на денежную помощь, статус ВПЛ и возможность найти жилье", - добавил глава РГА.

 

Ситуация в Сумской области

Напомним, недавно стало известно, что украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта.

По данным источников РБК-Украина, украинское командование предполагает, что Россия может начать наступательные действия в приграничье Сумской и Харьковской областей.

В то же время в Сумской ОГА сообщили, что российские войска продолжают попытки создать буферную зону на территории Сумской области, однако существенного успеха не имеют.

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