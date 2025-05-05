Жителей двух городов в Сумской области призывают срочно выезжать

"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", - написал Мельник.

По его словам, записаться на эвакуацию можно круглосуточно.

"Важно, если вы эвакуировались самостоятельно, в г. Сумы, ул. Ковпака 7 работает эвакуационный транзитный центр, на котором можно зарегистрироваться на денежную помощь, статус ВПЛ и возможность найти жилье", - добавил глава РГА.