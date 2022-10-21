В Івано-Франківській області сьогодні лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

Сьогодні в Івано-Франківській області можуть бути чутні вибухи через проведення навчальних стрільб наших військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Світлану Онищук .

"Увага, якщо ви сьогодні чуєте вибухи, не лякайтеся. Наші військові проводять навчальні стрільби", - написала вона.

Онищук закликала мешканців стежити за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямувати в укриття за потреби.