В Івано-Франківській області сьогодні лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину
Ілюстративне фото: в Івано-Франківській області сьогодні лунатимуть вибухи (Getty Images)
Сьогодні в Івано-Франківській області можуть бути чутні вибухи через проведення навчальних стрільб наших військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Світлану Онищук.
"Увага, якщо ви сьогодні чуєте вибухи, не лякайтеся. Наші військові проводять навчальні стрільби", - написала вона.
Онищук закликала мешканців стежити за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямувати в укриття за потреби.
Нагадаємо, що 19 жовтня в Івано-Франківській області лунали вибухи.
Того дня окупанти завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області.
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