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В Івано-Франківській області сьогодні лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

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Івано-Франківська область, П'ятниця 21 жовтня 2022 09:12
В Івано-Франківській області сьогодні лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину Ілюстративне фото: в Івано-Франківській області сьогодні лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні в Івано-Франківській області можуть бути чутні вибухи через проведення навчальних стрільб наших військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Світлану Онищук.

"Увага, якщо ви сьогодні чуєте вибухи, не лякайтеся. Наші військові проводять навчальні стрільби", - написала вона.

Онищук закликала мешканців стежити за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямувати в укриття за потреби.

Нагадаємо, що 19 жовтня в Івано-Франківській області лунали вибухи.

Того дня окупанти завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області.

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