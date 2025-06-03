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Мешканці одного з районів Києва залишаться без газу на цілий день: дата й адреси

Вівторок 03 червня 2025 10:08
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Мешканці одного з районів Києва залишаться без газу на цілий день: дата й адреси Будинки в одному з районів Києва залишаться без газу на цілий день (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців одного з районів Києва попередили про тимчасове припинення розподілу газу до будинків. Це пов'язано з проведенням аварійних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Київгаз".

Коли та в якому районі Києва тимчасово не буде газу

Згідно з інформацією акціонерного товариства, розподіл газу буде тимчасово припинено:

  • у четвер, 5 червня;
  • у Солом'янському районі Києва;
  • з 9:00 по 21:00.

Уточнюється, що це пов'язано з проведенням аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску.

Які саме будинки залишаться без газу: перелік адрес

В АТ "Київгаз" надали також перелік адрес (будинків), до яких розподіл газу буде тимчасово припинено:

  • вул. Аеродромна, 10;
  • вул. Волинська, 48/50, 56, 60, 65, 67, 69;
  • вул. Кадетський Гай, 6;
  • вул. Кінцева, 17;
  • пр-т Лобановського Валерія, 42, 44, 52, 54, 56/21;
  • вул. Медова, 1, 1А, 3, 3А;
  • пр-т Повітряних Сил, 56, 64, 66, 72, 76, 92;
  • вул. Пулюя Івана, 5, 9;
  • вул. Радченка Петра, 16, 16А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59;
  • вул. Святослава Хороброго, 11Б, 13, 25;
  • вул. Смілянська, 11.

Про що "Київгаз" просить місцевих мешканців

"Мешканців вказаних будинків просимо перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами", - наголосили у компанії.

Зазначається, що відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень Правил безпеки систем газопостачання.

Крім того, українців просять надати представникам АТ "Київгаз" безперешкодний доступ до всіх газифікованих приміщень будинків.

У разі виникнення питань, можна звертатись до фахівців компанії:

  • в особисті повідомлення на сторінках "Київгазу" у Facebook та Instagram;
  • через онлайн-підтримку в Telegram;
  • за номерами телефонів контакт-центру: (044) 495-04-04 або (097) 495-11-04;
  • через електронну пошту contact@kyivgaz.ua.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували в акціонерному товаристві.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що через масовані атаки РФ в Україні може бути дефіцит газу.

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