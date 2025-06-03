Мешканці одного з районів Києва залишаться без газу на цілий день: дата й адреси
Мешканців одного з районів Києва попередили про тимчасове припинення розподілу газу до будинків. Це пов'язано з проведенням аварійних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Київгаз".
Коли та в якому районі Києва тимчасово не буде газу
Згідно з інформацією акціонерного товариства, розподіл газу буде тимчасово припинено:
- у четвер, 5 червня;
- у Солом'янському районі Києва;
- з 9:00 по 21:00.
Уточнюється, що це пов'язано з проведенням аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску.
Які саме будинки залишаться без газу: перелік адрес
В АТ "Київгаз" надали також перелік адрес (будинків), до яких розподіл газу буде тимчасово припинено:
- вул. Аеродромна, 10;
- вул. Волинська, 48/50, 56, 60, 65, 67, 69;
- вул. Кадетський Гай, 6;
- вул. Кінцева, 17;
- пр-т Лобановського Валерія, 42, 44, 52, 54, 56/21;
- вул. Медова, 1, 1А, 3, 3А;
- пр-т Повітряних Сил, 56, 64, 66, 72, 76, 92;
- вул. Пулюя Івана, 5, 9;
- вул. Радченка Петра, 16, 16А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59;
- вул. Святослава Хороброго, 11Б, 13, 25;
- вул. Смілянська, 11.
Про що "Київгаз" просить місцевих мешканців
"Мешканців вказаних будинків просимо перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами", - наголосили у компанії.
Зазначається, що відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень Правил безпеки систем газопостачання.
Крім того, українців просять надати представникам АТ "Київгаз" безперешкодний доступ до всіх газифікованих приміщень будинків.
У разі виникнення питань, можна звертатись до фахівців компанії:
- в особисті повідомлення на сторінках "Київгазу" у Facebook та Instagram;
- через онлайн-підтримку в Telegram;
- за номерами телефонів контакт-центру: (044) 495-04-04 або (097) 495-11-04;
- через електронну пошту contact@kyivgaz.ua.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували в акціонерному товаристві.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що через масовані атаки РФ в Україні може бути дефіцит газу.
Читайте також, що буде з тарифами на газ, світло та воду у 2025 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.