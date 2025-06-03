Мешканці одного з районів Києва залишаться без газу на цілий день: дата й адреси

Мешканців одного з районів Києва попередили про тимчасове припинення розподілу газу до будинків. Це пов'язано з проведенням аварійних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Київгаз".

У разі виникнення питань, можна звертатись до фахівців компанії:

Крім того, українців просять надати представникам АТ "Київгаз" безперешкодний доступ до всіх газифікованих приміщень будинків.

Зазначається, що відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень Правил безпеки систем газопостачання.

"Мешканців вказаних будинків просимо перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами", - наголосили у компанії.

В АТ "Київгаз" надали також перелік адрес (будинків), до яких розподіл газу буде тимчасово припинено:

Уточнюється, що це пов'язано з проведенням аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що через масовані атаки РФ в Україні може бути дефіцит газу.

Читайте також, що буде з тарифами на газ, світло та воду у 2025 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.