Жители одного из районов Киева останутся без газа на целый день: дата и адреса

Жителей одного из районов Киева предупредили о временном прекращении распределения газа в дома. Это связано с проведением аварийных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Киевгаз".

В случае возникновения вопросов, можно обращаться к специалистам компании:

Кроме того, украинцев просят предоставить представителям АО "Киевгаз" беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов.

Отмечается, что восстановление газораспределения будет осуществляться при условии отсутствия нарушений Правил безопасности систем газоснабжения.

"Жителей указанных домов просим перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами", - подчеркнули в компании.

В АО "Киевгаз" предоставили также перечень адресов (домов), распределение газа к которым будет временно прекращено:

Уточняется, что это связано с проведением аварийных работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что из-за массированных атак РФ в Украине может быть дефицит газа.

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