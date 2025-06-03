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Жители одного из районов Киева останутся без газа на целый день: дата и адреса

Вторник 03 июня 2025 10:08
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Жители одного из районов Киева останутся без газа на целый день: дата и адреса Дома в одном из районов Киева останутся без газа на целый день (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жителей одного из районов Киева предупредили о временном прекращении распределения газа в дома. Это связано с проведением аварийных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Киевгаз".

Когда и в каком районе Киева временно не будет газа

Согласно информации акционерного общества, распределение газа будет временно прекращено:

  • в четверг, 5 июня;
  • в Соломенском районе Киева;
  • с 9:00 до 21:00.

Уточняется, что это связано с проведением аварийных работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления.

Какие именно дома останутся без газа: список адресов

В АО "Киевгаз" предоставили также перечень адресов (домов), распределение газа к которым будет временно прекращено:

  • ул. Аэродромная, 10;
  • ул. Волынская, 48/50, 56, 60, 65, 67, 69;
  • ул. Кадетский Гай, 6;
  • ул. Конечная, 17;
  • пр-т Лобановского Валерия, 42, 44, 52, 54, 56/21;
  • ул. Медовая, 1, 1А, 3, 3А;
  • пр-т Воздушных Сил, 56, 64, 66, 72, 76, 92;
  • ул. Пулюя Ивана, 5, 9;
  • ул. Радченко Петра, 16, 16А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59;
  • ул. Святослава Храброго, 11Б, 13, 25;
  • ул. Смелянская, 11.

О чем "Киевгаз" просит местных жителей

"Жителей указанных домов просим перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что восстановление газораспределения будет осуществляться при условии отсутствия нарушений Правил безопасности систем газоснабжения.

Кроме того, украинцев просят предоставить представителям АО "Киевгаз" беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов.

В случае возникновения вопросов, можно обращаться к специалистам компании:

  • в личные сообщения на страницах "Киевгаза" в Facebook и Instagram;
  • через онлайн-поддержку в Telegram;
  • по номерам телефонов контакт-центра: (044) 495-04-04 или (097) 495-11-04;
  • через электронную почту contact@kyivgaz.ua.

"Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в акционерном обществе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что из-за массированных атак РФ в Украине может быть дефицит газа.

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