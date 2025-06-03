Жители одного из районов Киева останутся без газа на целый день: дата и адреса
Жителей одного из районов Киева предупредили о временном прекращении распределения газа в дома. Это связано с проведением аварийных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Киевгаз".
Когда и в каком районе Киева временно не будет газа
Согласно информации акционерного общества, распределение газа будет временно прекращено:
- в четверг, 5 июня;
- в Соломенском районе Киева;
- с 9:00 до 21:00.
Уточняется, что это связано с проведением аварийных работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления.
Какие именно дома останутся без газа: список адресов
В АО "Киевгаз" предоставили также перечень адресов (домов), распределение газа к которым будет временно прекращено:
- ул. Аэродромная, 10;
- ул. Волынская, 48/50, 56, 60, 65, 67, 69;
- ул. Кадетский Гай, 6;
- ул. Конечная, 17;
- пр-т Лобановского Валерия, 42, 44, 52, 54, 56/21;
- ул. Медовая, 1, 1А, 3, 3А;
- пр-т Воздушных Сил, 56, 64, 66, 72, 76, 92;
- ул. Пулюя Ивана, 5, 9;
- ул. Радченко Петра, 16, 16А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59;
- ул. Святослава Храброго, 11Б, 13, 25;
- ул. Смелянская, 11.
О чем "Киевгаз" просит местных жителей
"Жителей указанных домов просим перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами", - подчеркнули в компании.
Отмечается, что восстановление газораспределения будет осуществляться при условии отсутствия нарушений Правил безопасности систем газоснабжения.
Кроме того, украинцев просят предоставить представителям АО "Киевгаз" беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов.
В случае возникновения вопросов, можно обращаться к специалистам компании:
- в личные сообщения на страницах "Киевгаза" в Facebook и Instagram;
- через онлайн-поддержку в Telegram;
- по номерам телефонов контакт-центра: (044) 495-04-04 или (097) 495-11-04;
- через электронную почту contact@kyivgaz.ua.
"Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в акционерном обществе.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что из-за массированных атак РФ в Украине может быть дефицит газа.
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