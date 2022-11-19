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Мешканці Донецької області отримали партію продуктових наборів від проекту "Рятуємо життя"

Фото: мешканці Донецької області отримали партію продуктових наборів від проекту "Рятуємо життя" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

До чотирьох територіальних громад Донеччини - Мирноградської, Новодонецької, Білозерської та Новогродівської, - відправили понад 5,5 тис. продуктових наборів. Передав допомогу гуманітарний проект "Рятуємо життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Метінвесту".

"Метінвест отримав запити від територіальних громад Донеччини з проханням допомогти, і волонтери Інгулецького ГЗК оперативно стали збирати пакунки з харчами. Нагадаю, з лютого до розподільчого центру "Рятуємо життя" у Кривому Розі надійшло більш як тисяча тонн гуманітарної допомоги. Ми перенаправляємо її в ті населені пункти країни, які найбільше потребують підтримки", - розповів директор з персоналу та соціальних питань ІнГЗК групи Михайло Цуркан.

У пакунках - борошно і крупи, цукор, олія, згущене молоко, рибні та м’ясні консерви: вони сформовані з урахуванням міжнародних норм щодо поживності та кількості калорій.

Допомогу отримають передусім люди з вразливих категорій: неповні та багатодітні родини; сім’ї, де є інваліди й опікуни над ними; самотні пенсіонери; переселенці.

"Вже втретє Новогродівська громада отримує допомогу від "Метінвесту" й Фонду Ріната Ахметова. Переживати виклики воєнного часу легше, коли відчуваєш надійну опору поряд. Продуктові набори допоможуть тим, кому зараз найтяжче, повноцінно харчуватися та почуватися більш захищеними", - зазначив Новогродівський міський голова Олександр Шевченко.

Нагадаємо, допомогу від гуманітарного проекту "Рятуємо життя" - продукти харчування, медикаменти, вітаміни, а також побутові речі та теплий одяг, - отримали вже 303 тисячі українців.

Сума донорської допомоги, яка була передана до благодійного фонду Do it together, сягнула понад 2 млн євро.

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Донецька областьГуманітарна допомога