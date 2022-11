Жители Донецкой области получили партию продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь"

"Метинвест получил запросы от территориальных общин Донетчины с просьбой помочь, и волонтеры Ингулецкого ГОКа оперативно стали собирать свертки с продовольствием. Напомню, с февраля в распределительный центр "Спасаем жизнь" в Кривом Роге поступило более тысячи тонн гуманитарной помощи. Мы перенаправляем ее в те населенные пункты страны, наиболее нуждающиеся в поддержке", - рассказал директор по персоналу и социальным вопросам ИнГОКа группы Михаил Цуркан.

В свертках - мука и крупы, сахар, масло, сгущенка, рыбные и мясные консервы: они сформированы с учетом международных норм по питательности и количеству калорий.

Помощь прежде всего получат люди из уязвимых категорий: неполные и многодетные семьи; семьи, где есть инвалиды и опекуны над ними; одинокие пенсионеры; переселенцы.

"Уже третий раз Новогродовская община получает помощь от "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова. Переживать вызовы военного времени легче, когда чувствуешь надежную опору рядом. Продуктовые наборы помогут тем, кому сейчас тяжелее всего, полноценно питаться и чувствовать себя более защищенными", - отметил Новогродовский Александр Шевченко.

Напомним, помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" - продукты питания, медикаменты, витамины, а также бытовые вещи и теплая одежда - получили уже 303 тысячи украинцев.

Сумма донорской помощи, которая была передана в благотворительный фонд Do it together, составила более 2 млн евро.