Мешканка Миколаєва на замовлення ГРУ вихваляла окупантів. Їй загрожує 10 років в'язниці

Про кого йдеться

Прихильницею росіян виявилася 42-річна місцева фрілансерка, яка ще до початку повномасштабного вторгнення РФ готувала "замовні" повідомлення для проросійських політсил.

Таким чином вона потрапила в поле зору спецслужб РФ, які влітку 2023 року дистанційно залучила жінку до співпраці.

Для виконання завдань російського ГРУ фігурантка отримувала від окупантів перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" в контексті вихваляння окупантів та дискредитації українських захисників.

"Для маскування злочинних дій вона періодично змінювала нік-нейм та зображення у профілі, а також використовувала проксі-сервер для анонімізації", - пише СБУ.

Вона поширювала фейки в Telegram-каналах

За кожну публікацію зловмисниця отримувала з Росії грошову "винагороду", яка надходила на її банківську картку.

"Підготовлені статті вона дистанційно погоджувала зі своїм куратором із ГРУ, а потім "розганяла" їх через мережу спеціально створених Telegram-каналів", - повідомляють правоохоронці.

Загальна аудиторія таких інтернет-ресурсів становила понад 50 тисяч користувачів, які майже щодня отримували нову "порцію" фейків від ворожої пропагандистки.

Фото: Обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

У такий спосіб агресор намагався розхитувати внутрішньополітичну обстановку в прифронтовому регіоні України.

Їй загрожує 10 років в'язниці

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та затримали її у власному будинку.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки було вилучено мобільний телефон та ноутбук із медіафайлами, які вона використовувала в інформаційно-підривній діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили їй про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання зрадників і колаборантів

Сьогодні повідомлялося, що СБУ затримала найманця ПВК "Вагнера". Він готував удари РФ, метою яких було залишити Київ без світла.

Раніше правоохоронці затримали керівницю "управління праці та соціальної політики Херсонського міського округу" РФ. Тепер їй загрожує до 10 років позбавлення волі.