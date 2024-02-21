ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Месенджер Signal дозволить користувачам приховувати свій номер телефону

Середа 21 лютого 2024 19:41
UA EN RU
Месенджер Signal дозволить користувачам приховувати свій номер телефону Фото: месенджер Signal дозволить користувачам приховувати свій номер телефону (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Месенджер Signal дозволить користувачам спілкуватися з іншими людьми в застосунку, не повідомляючи їм номер свого мобільного телефону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог компанії.

Як зазначається, замість номера телефону користувач зможе використовувати унікальне імʼя користувача.

"Якщо ви використовуєте Signal, ваш номер телефону за замовчуванням буде недоступний для всіх, з ким ви спілкуєтесь у чаті. Люди, у яких ваш номер збережено в контактах телефону, все одно бачитимуть ваш номер, оскільки вони вже знають його", - пояснили в компанії.

Також користувач зможе створити QR-код або посилання, яке буде спрямовувати людей на його ім'я користувача. Це дозволить іншим людям швидко звʼязуватися з ним у застосунку Signal без потреби вводити номер телефону.

"Імʼя користувача в Signal - це не логін або псевдонім, під яким вас будуть знати в застосунку. Це не постійний ідентифікатор, його не бачать люди, з якими ви спілкуєтеся в Signal. Ім’я користувача - це просто швидкий спосіб ініціювати контакт у Signal, не повідомляючи номер свого телефону", - додали в компанії.

На відміну від імені профілю, імʼя користувача має бути унікальним та містити дві або більше цифр в кінці.

При цьому для реєстрації в застосунку Signal користувачу все одно потрібно буде вказати номер свого мобільного телефону.

Варто зазначити, наразі функція ще перебуває на бета-тестуванні. Вона стане загальнодоступною протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що наразі найкращим та найзахищенішим месенджером в Україні є Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"