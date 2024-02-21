Мессенджер Signal разрешит пользователям скрывать свой номер телефона

Мессенджер Signal позволит пользователям общаться с другими людьми в приложении, не сообщая им номер своего мобильного телефона.

Как отмечается, вместо телефонного номера пользователь сможет использовать уникальное имя пользователя.

"Если вы используете Signal, ваш номер телефона по умолчанию будет недоступен для всех, с кем вы общаетесь в чате. Люди, у которых ваш номер сохранен в контактах, все равно будут видеть ваш номер, поскольку они уже знают его", - пояснили в компании.

Также пользователь сможет создать QR-код или ссылку, которая будет направлять людей на его имя пользователя. Это позволит другим людям быстро связаться с ним в приложении Signal без необходимости ввода номера телефона.

"Имя пользователя в Signal - это не логин или псевдоним, под которым вас будут знать в приложении. Это не постоянный идентификатор, его не видят люди, с которыми вы общаетесь в Signal. Имя пользователя - это просто быстрый способ инициировать контакт в Signal, не сообщая номер своего телефона", - добавили в компании.

В отличие от имени профиля, имя пользователя должно быть уникальным и содержать две или более цифр в конце.

При этом для регистрации в приложении Signal пользователю все равно нужно указать номер своего мобильного телефона.

Стоит отметить, что функция еще находится на бета-тестировании. Она станет общедоступной в ближайшие недели.